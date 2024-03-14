Фельдшер из Сергиева Посада обзавелась собственным жильем по программе «Социальная ипотека»

Программа «Социальная ипотека» помогла фельдшеру скорой медицинской помощи из Сергиево-Посадского городского округа обзавестись собственным жильем в новостройке. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что Виолетта Филиппова работает на Сергиево-Посадской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Она уточняет, что ее общий медицинский стаж 10 лет, а на «скорой» — 8 лет.

Виолетта рассказала, что ей всегда хотелось быть полезной. Она мечтала получить такую специальность, которая пригодится в жизни для того, чтобы иметь возможность оказать помощь себе, родным, близким. Поэтому она и пошла в медицину.

Профессия помогла Виолетте и в решении жилищного вопроса. Медик не скрывает, что участие в региональной программе льготного приобретения жилья стало очень хорошей поддержкой для них с супругом.