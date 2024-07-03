Фельдшер приобрела собственное жилье в Красногорске благодаря «Социальной ипотеке»

Медицинский работник смогла купить квартиру в подмосковном Красногорске благодаря участию в программе «Социальной ипотеке». Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Известно, что Ольга Архангельская работает на Химкинской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», а ее рабочий стаж подходит к 25 годам. Обладательница сертификата говорит, что получила его, как будто «успела в последний вагон».

«Раньше в программе можно было участвовать только до 45 лет, и я не проходила по возрасту. На одной из ночных смен мы разговорились с коллегами. Они рассказали, что планку подняли до 50-ти лет. То есть, мне оставалось 3 месяца. Сразу же утром я поехала не домой, а в отдел кадров и подала документы. Все одобрили буквально за 1,5 месяца», — рассказывает она.

Переезд тоже сложился в рекордные сроки. Ольга выбрала «однушку». По ее словам, вдобавок к готовому ремонту, бывшая хозяйка частично оставила в квартире мебель и технику.