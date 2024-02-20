Фельдшер скорой помощи приобрела квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Валентина Архипова, работающая фельдшером неотложной медицинской помощи ГБУЗ МО «Красногорская городская больница», приобрела «однушку» для себя и дочери благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Валентина работает фельдшером вот уже почти двадцать лет. По ее словам, определиться с профессией ей помогли родители.

«Мама и папа посоветовали поступать в медицинский. Мне всегда казалось важным заботиться о людях, хотелось помогать», — говорит Валентина.

Сейчас женщина уже сама воспитывает ребенка. Когда в отделе кадров ей рассказали о возможности получить жилищный сертификат, она поспешила обрадовать дочь новостью.