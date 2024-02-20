Фельдшер скорой помощи приобрела квартиру благодаря «Социальной ипотеке»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Валентина Архипова, работающая фельдшером неотложной медицинской помощи ГБУЗ МО «Красногорская городская больница», приобрела «однушку» для себя и дочери благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Валентина работает фельдшером вот уже почти двадцать лет. По ее словам, определиться с профессией ей помогли родители.
«Мама и папа посоветовали поступать в медицинский. Мне всегда казалось важным заботиться о людях, хотелось помогать», — говорит Валентина.
Сейчас женщина уже сама воспитывает ребенка. Когда в отделе кадров ей рассказали о возможности получить жилищный сертификат, она поспешила обрадовать дочь новостью.
«Мы снимали жилье, своего не было. Новую квартиру искали так, чтобы и школа была близко, и мне было удобно добираться до работы. Подходящую „однушку“ выбрали на вторичном рынке. После переезда дорога до работы на общественном транспорте будет занимать несколько минут», — рассказывает Архипова.