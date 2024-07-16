Фельдшерско-акушерский пункт открыли в Егорьевске после ремонта

Фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Починки под Егорьевском после ремонта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области.

В ФАПе получают медпомощь свыше 1,2 тысячи жителей — как указанного села, так и деревень, расположенных поблизости.

Здесь работает фельдшер, можно пройти первый этап диспансеризации, поставить прививки, получить телемедицинскую консультацию, приобрести лекарства. В дальнейшем планируются выезды узких специалистов.

Записаться на прием к фельдшеру можно по номеру 122 и через областной сайт госуслуг «Здоровье».