Фестиваль авиамоделирования в Нахабино воспитывает патриотизм у юных конструкторов

Фестиваль авиамоделирования, который проходит здесь с завидной регулярностью, привлекает все больше юных энтузиастов.

Дети и подростки с неподдельным интересом готовятся к запуску своих летательных аппаратов, сконструированных по подобию как ранних советских образцов, так и современных военных и метеорологических самолетов.

Молодые авиамоделисты создают модели, опираясь на фотографии и чертежи. Так, например, пятиклассник Богдан Фарына всего за месяц освоил основы авиамоделирования и уже увлекся конструированием ракет.

Несмотря на то, что на одной из его моделей сломался поршень, запуск все равно прошел успешно. Теперь он планирует отремонтировать свою ракету и принять участие в следующем фестивале.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Отец Богдана Анатолий Фарына приехал, чтобы поддержать своего сына. Он уверен, что подобные занятия приносят пользу, формируя у детей чувство патриотизма.

Сергей Семенов, руководитель авиамодельного кружка, подчеркивает достижения участников. По его мнению, среди них есть выдающиеся таланты, но ему хотелось бы, чтобы каждый из ребят достиг уровня Сергея Королева — основоположника практической космонавтики и главного конструктора первых советских ракет-носителей.

Фестиваль предоставляет участникам уникальную возможность не только продемонстрировать собственные творения, но и оценить модели других авиамоделистов, выявить недостатки своих и чужих конструкций, а также обменяться опытом с друзьями, родителями и преподавателями.