Фестиваль «Долгопрудный — город добра» посетили около 600 человек

В прошедшие выходные на территории Долгопрудного прошел второй по счету зимний благотворительный фестиваль. Это событие вновь подтвердило, что среди нас живет много неравнодушных людей, которые готовы объединиться ради добрых дел. По словам председателя Правления МОСКОО «Х Легион» Андрея Костромина, такие мероприятия проводятся не первый год.

Посетители Фестиваля могли принять участие в самых разных мастер-классах и посмотреть выступления артистов. Кроме того, здесь организовали выставку детских рисунков. Особенно гостям понравилось изготавливать маскировочные сети и сухой душ. Также им предложили познакомиться с собаками-лекарями и рассказали о необычной профессии канистерапевта (специалист, использующий метод терапии с участием специально отобранных собак).

На ярмарке мастеров прикладного искусства были представлены уникальные изделия. Каждый желающий мог внести свой вклад в благотворительный сбор, сдав вторичное сырье на переработку. По итогам мероприятия удалось собрать более 30 тыс. руб., 600 кг макулатуры и 60 кг крышек из пластика. В сборе средств и перерабатываемого мусора помогли порядка 600 человек, посетивших Фестиваль.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный ]

Организаторами выступили администрация городского округа Долгопрудный и Московская областная спортивно-кинологическая общественная организация «Х Легион». Все собранные средства обычно идут на поддержку приютов для животных и установку памятника собакам-истребителям танков. В этот раз деньги потратят на покупку необходимой техники для защитников из 110 бригады 1 армейского корпуса.

Фестиваль «Долгопрудный — город добра» стал ярким примером того, как совместные усилия могут приносить значимые результаты и поддерживать важные инициативы. Объединившись ради благих целей, жители города помогли нуждающимся и вдохновили других на добрые дела. Вместе мы можем сделать мир лучше!