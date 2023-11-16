Фестиваль «Я — патриот!» состоялся в Электростали

В подмосковном городском округе Электросталь состоялся молодежный форум «Я — патриот!». Об этом рассказала глава муниципалитета Инна Волкова.

Мероприятие прошло в культурном центре «Октябрь». На форум приехали школьники и учащиеся средних профессиональных учебных заведений. Все они ведут активную социально-патриотическую деятельность: участвуют в военно-патриотических клубах, общественных объединения, детских и молодежных движениях.

В начале форума со вступительным словом к участникам обратилась заместитель главы округа Марианна Кокунова. А главным событием мероприятия стала беседа с приглашенными экспертами о патриотизме.

Помимо этого, в фойе центра на протяжении всего форума были представлены различные предметы из электростальских военно-патриотических объединений.

Ранее электростальский культурный центр имени Н.П. Васильева отметил свое 75-летие.