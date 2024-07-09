Фестиваль «Ко мне, Мухтар», посвященный 115-летию кинологической службы, прошел в Подмосковье

В парке городского округа Кашира прошел фестиваль «Ко мне, Мухтар», посвященный 115-летию кинологической службы и одноименному фильму, снятому в окрестностях муниципалитета. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что в рамках мероприятия ведущий ветеринарный врач Каширской станции Елена Маслова провела беседу с посетителями фестиваля о содержании собак, методах профилактики инфекционных заболеваний и кормлении животных.

Она также ответила на многочисленные вопросы владельцев животных, провела осмотр питомцев и дала рекомендации по уходу за ними. Посетители фестиваля также имели возможность бесплатно вакцинировать своих собак от вируса бешенства. Приблизительно двадцать владельцев собак воспользовались этой услугой и получили консультации по ветеринарным вопросам.