Фестиваль национальных культур «Радуга цветов» прошел в подмосковной Дубне

Накануне, в День народного единства, в Доме культуры «Октябрь» в подмосковной Дубне состоялся фестиваль национальных культур «Радуга цветов». Об этом рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратились депутат Московской областной думы Марина Шевченко, руководитель Центра национальных культур Дубны Лилия Алексеева, председатель региональной татарской национально-культурной автономии Московской области Фарит Мухтасаров, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России Татьяна Ключникова.

Максим Тихомиров выразил признательность всем, кто помогал в организации этого яркого события, кто ведет планомерную работу по укреплению дружбы между народами. Он также вручил почетные грамоты за значительные достижения в развитии межнациональных отношений в Дубне Гульбахор Абдуллаевой и Дмитрию Ефремов, а также благодарственное письмо за многолетнее плодотворное сотрудничество – Ильдару Газизову.

Отмечается, что программа фестиваля была очень увлекательной и разнообразной. Громкие аплодисменты вызвало дефиле в самобытных национальных костюмах. Местные жители и гости наукограда смогли рассмотреть выставочную экспозицию с одеждой и украшениями, предметами быта и декоративно-прикладного искусства. А на мастер-классах узнали секреты русской, татарской, азербайджанской кухни и угостились чак-чаком, далмой, пирогами.

Концертные номера представили фольклорные, театрально-музыкальные, вокальные, хореографические коллективы из Дубны, Москвы, Старой Купавны.