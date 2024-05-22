Фестиваль робототехники и технологий «РОБОСИТИ» пройдет в подмосковном Одинцово

В День защиты детей в подмосковном Одинцово пройдет фестиваль робототехники и технологий «РОБОСИТИ», в котором примут участие более трехсот детей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что в рамках мероприятия пройдут соревнования в десяти номинациях. Ребята смогут представить жюри, созданные ими проекты: роботы на базе образовательных робототехнических конструкторов, изобретения на базе Arduino.

Отмечается, что для того, чтобы принять участие в одной из дисциплин, необходимо собрать команду от 2 человек и подать заявку на сайте. Участие бесплатное. Вход свободный для всех желающих.