Филиал Московского областного перинатального центра открыт в ЖК «Измайловский лес»

В декабре 2024 года в жилом комплексе «Измайловский лес» начал работу филиал Московского областного перинатального центра. Это первый и единственный в районе кабинет акушера-гинеколога, совмещенный с кабинетом ультразвуковой диагностики, где помощь оказывается бесплатно по полису ОМС.

Здесь оказывают полный комплекс медицинских услуг по сопровождению беременности – от постановки на учет с первых недель до подготовки к родоразрешению. Женщины проходят обследования, получают консультации, а при необходимости направляются в основное здание центра для прохождения расширенного обследования и приема у смежных специалистов.



С момента открытия в филиал уже обратились более 1000 женщин. Большинство пациенток – жительницы ЖК «Измайловский лес» и микрорайона «Новое Измайлово».

«Очень важно, что теперь жительницы микрорайона могут получать бесплатную квалифицированную помощь рядом с домом, не тратя время на дорогу. Это особенно удобно для будущих мам», – отметила Ярославна Святославовна.

Кроме ведения беременности, кабинет оказывает гинекологическую помощь: проводится диспансеризация репродуктивного здоровья женщин в возрасте от 21 года до 49 лет, включающая осмотр, забор анализов и УЗИ органов малого таза и щитовидной железы.



Записаться на прием можно через регистратуру Московского областного перинатального центра по телефону: +7 (495) 521-02-60. Филиал открыт для всех жительниц Балашихи и Московской области, независимо от адреса регистрации.