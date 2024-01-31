Филипп Науменко стал новым главой городского округа Реутов

Сегодня в подмосковном Реутове состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Филипп Науменко. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Реутов избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Отмечается, что до настоящего времени Филипп Науменко временно исполнял обязательства главы Реутова. А до этого работал в соседней Балашихе. С 2017 года в должности заместителя главы курировал вопросы экономики и промышленности.