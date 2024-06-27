Флагман Тихоокеанского флота «Варяг» провел стрельбы в Средиземном море

Экипаж ракетного крейсера «Варяг», являющегося флагманским кораблем Тихоокеанского флота России (ТОФ) совершил учения в Средиземном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения ТОФ.

В ходе учений в указанной местности, «Варягом», в частности, были успешно отработаны стрельбы по ликвидации средств воздушного нападения и безэкипажных катеров (БЭК).

«В Средиземном море экипаж флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" провел комплекс плановых учений. Также отрабатывалось отражение атаки наводного вражеского корабля, поиск и уничтожение подлодки», — сообщили в ТОФ.

Стоит отметить, что за последние несколько дней корабли Тихоокеанского флота России провели учения в различных частях света. Так, буквально накануне в Охотском и Японском морях из зенитно-ракетных комплексов и артиллерии были отработаны цели. Все происходило в рамках организации маскировки при помощи дымовых завес, чтобы успешно защититься от безэкипажных катеров условного противника.