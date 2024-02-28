Флешмоб в поддержку бойцов СВО провели в подмосковном Щелкове

Более ста активистов «Молодой гвардии» из Щелкова, Фрязина, Лосино-Петровского округов устроили яркий флешмоб в поддержку бойцов СВО.

«Мы благодарны нашим бойцам, которые находятся в зоне СВО. Помимо гуманитарной помощи, которую мы регулярно отправляем на передовую, мы всячески стараемся помогать семьям наших героев», — поделился руководитель движения «Молодая Гвардия» в Щелкове Филипп Чернов.

В заключении флешмоба активисты растянули флаг РФ длиной более 30 метров. Стоит отметить, что в округе проходит выставка «Жена героя» с портретами жен, вдов, дочерей, сестер и матерей участников специальной военной операции. Идею выставки поддержало местное отделение партии «Единая Россия» и активисты движения «Молодая гвардия».