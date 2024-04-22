Фонд Александра Легкова запустил программу по реабилитации детей с РАС при помощи плавания

Благотворительный фонд олимпийского чемпиона и депутата Мособлдумы Александра Легкова «Вместе — ЛЕГКО» запустил программу по реабилитации детей с аутизмом при помощи плавания.

Сегодня в проекте участвуют 16 детей с расстройством аутистического спектра из Сергиева Посада. Для них организованы индивидуальные еженедельные занятия с тренерами, обладающими опытом работы с особенным детьми.

«Фондом реализуется проект «РАСти!», посвященный детям с расстройством аутистического спектра. Количество детей с этим диагнозом увеличивается с каждым годом. Пока науке точно неизвестны причины заболевания и как с этим бороться, мы будем вовлекать их в спорт как универсальное средство, - отметил Легков.

По мнению специалистов, физическая активность и спорт действительно позитивно сказываются на состоянии детей с РАС. Основополагающим видом спорта является именно плавание.

Помощь в запуске программы в Сергиевом Посаде оказала Загорская ГАЭС. Сейчас занятия запущены в двух бассейнах — в поселке Реммаш и в поселке Богородское. Планируется организовать занятия в бассейне в Пересвете, который скоро откроется после капремонта. Для запуска проекта в других округах необходима помощь других спонсоров. Организационно фонд готов помочь на любой территории.

Также в планах у благотворительного фонда запустить программы реабилитационных занятий на батуте, по настольному теннису и танцам.