Фонд поддержки общественных инициатив и бойцов СВО действует в Кашире

Фонд содействия развитию Каширы под названием «Кашира-660» действует в городском округе с лета прошлого года. Организация оказывает поддержку общественно значимым инициативам и помогает бойцам СВО.

Исполнительный директор фонда — руководитель Каширского «Боевого братства» Александр Серяпин. При поддержке этой организации, а также Совета ветеранов муниципалитета и Совета ветеранов ОМВД РФ по округу был реализован проект «Сила Единства Подмосковья». В рамках проекта был организован Центр гуманитарной помощи в Кашире-2. Он открыт на территории Рынка на Садовой.

Оказать поддержку бойцам могут все желающие. Подробная информация о том, как это сделать, представлена на странице администрации Каширы во «ВКонтакте». (https://vk.com/wall-48401367_25474?t2fs=3af2bd56ae858359e4_3)