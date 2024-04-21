Forbes: летнее наступление ВС РФ обернется катастрофой для Киева

В случае, если украинское руководство не изменит свою стратегию ведения боевых действий, то летнее наступление ВС РФ станет для Украины фатальным, пишет Forbes.

По данным журналистов журнала, россияне готовят почву для новой серьезной атаки, по всей линии фронта которая достигнет полной силы уже к началу лета.

«Российские войска в настоящее время заняты формированием операций, которые подготавливают почву для нового наступления, которое, вероятно, достигнет полной силы к началу лета. Если Украина не поменяет свою стратегию ведения боя, то Россия при развитии своей атаки сможет добиться успеха на фронте», — говорится в материале.

Отмечается, что российские военные имеют обширную огневую мощь и внушительный арсенал вооружений, превосходя ВСУ в численности личного состава. А оборонка России во всю разрабатывает новые виды военной техники и боеприпасов.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.