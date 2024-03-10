Если в самое ближайшее время западные кураторы киевского режима не пересмотрит свой подход к этому конфликту и не усилят, ну или хотя бы не возобновят, военную помощь, то ВСУ в середине 2024-го года окончательно рухнет, пишет со ссылкой на американского военного аналитика Дара Массико издание Foreign Affairs.

Эксперт назвал несколько причин краткосрочной катастрофы ВСУ, которыми являются дефицит кадров и сильнейший снарядный голод.

«У ВС РФ таких проблем нет – Москва мобилизовала свой ВПК и набирает достаточное количество добровольцев для резерва», — отмечает Массико.

И главное, как указал эксперт, у ВСУ дальше оборону держать практически негде. После сдачи Авдеевки у украинских войск больше не осталось таких мощных укрепрайонов.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.