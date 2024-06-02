Как пишет, в частности, Foreign Policy, подобные инициативы более чем сомнительные. Во-первых, стремление наделить Киев правом бомбить РФ демонстрирует глупость и недальновидность западных политиков. Кроме того, зная принципиальность Москвы и зеркальность ее ответов, это вряд ли сойдет с рук Западу.

«У Москвы хватает вариантов для ассиметричного ответа без применения ядерного оружия. Действительно ли Запад хочет пойти по этому пути?» — задаются вопросом западные эксперты.

Аналитики издания подчеркивают, что касается отправки странами Запада своих военных, то это никоим образом не сможет уравнять силы Украины и России, однако неминуемо вызовет более жесткий ответ Москвы.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.