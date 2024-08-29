Масштабный Форум «Активное долголетие в Подмосковье» прошел в Одинцово, сообщили в Московской областной Думе. В нем приняли участие полтысячи человек, в том числе Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, представители профильных министерств, депутаты.

В этом году программе исполняется пять лет. За это время ее участниками стали около 400 тысяч пенсионеров. Всего в муниципалитетах Подмосковья открыто 67 клубов проекта.

На площадке форума была открыта выставка, проводились творческие мастер-классы, занятия по танцам и йоге. Также все желающие могли пройти медосмотр, поиграть в дартс, обучиться работе на компьютере.

Помимо клубов программы занятия для участников проводятся на базе 1,1 тысячи учреждений культуры, трех сотен учреждений спорта и 29 комплексных центров. Всего в рамках программы доступна 31 активность, однако в дальнейшем планируется расширить этот перечень до 40.

Также в планах — расширение сети клубов программы и реализация проекта «Наставник-долголет». В его рамках планируется привлекать для проведения занятий опытных участников проекта.