«Форум национальных достижений: молодежная политика» проходит на выставке «Россия» на ВДНХ

Сегодня для гостей стенда Московской области в рамках «Форума национальных достижений: молодежная политика» сегодня подготовлена насыщенная программа, в том числе встречи с интересными спикерами. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Подмосковье — очень удобный и комфортный регион для проживания молодых людей, для их развития, построения семьи. Благодаря поддержке нашего Президента в Московской области строится большое количество школ, детских садов, различных образовательных кластеров», — сказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Она подчеркнула, что в регионе живет очень разнообразная молодежь. Даже здесь, на стенде, видно тех, кто увлекается историей, кто-то спортом, искусственным интеллектом, ребята из «МЕДИА — Ю» занимаются контентом, соцсетями.

Популярный блогер и исполнитель Влад Кобяков рассказал гостям стенда Московской области об акции по сбору помощи «Доброе дело», которую придумали ученики одной из подмосковных школ в апреле 2022 года (как раз на встрече с Владом). Инициативу ребят поддержал губернатор Андрей Воробьев.

«Молодые ребята поддерживают наших бойцов. Подмосковная акция «Доброе дело», которая стартовала в гимназии им. Примакова, имеет большой успех. Сегодня из Московской области отправлено уже 134 фуры с гуманитарной помощью — это действительно большой результат. Здорово, что молодежь активно подключилась к этой важной работе», — рассказал Влад Кобяков.

Сегодня все гости подмосковного стенда могли написать письма со словами поддержки нашим защитникам. В ближайшее время весточки доставят в зону СВО. А председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Донецкой Народной Республики Денис Чернобай принес в подарок на стенд Московской области картину местной художницы.