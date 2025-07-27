Фристайл-шоу в Дубне: райдер впервые сделал сальто на багги с дочерью

В День города на площади перед вокзалом была организована спортивная площадка с трамплинами, где лучшие фристайл-мотокросс-райдеры представили захватывающие трюки на мотоциклах и багги.

Особый интерес у публики вызвало выступление титулованного спортсмена – чемпиона России, Европы и мира по фристайл-мотокроссу Алексея Колесникова, одного из немногих в мире, кто умеет выполнять сальто на багги. Дубненцы стали свидетелями не только этого уникального трюка, но и рекордного прыжка. Впервые спортсмен выполнил сальто на багги вместе со своей дочерью. Колесников отметил тщательную подготовку к выступлению и подчеркнул, что приземление в Дубне было одним из самых удачных в его карьере. Он также отметил тёплый приём зрителей.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Дубна ]

В программе шоу были представлены и другие трюки мирового уровня: акробатические элементы на мотоциклах и впечатляющие прыжки с трамплинов. Спортсмены поднимались на высоту до 7 метров и преодолевали в полете расстояние до 21 метра. Музыкальное сопровождение обеспечивал чемпион мира по битбоксу Вахтанг.

Многие мотофристайлеры начинали карьеру с гонок, стремясь к большему экстриму. Сейчас они популяризируют этот вид спорта в России, участвуют в съемках и видеоклипах. Среди участников шоу был 17-летний Даниил Мясников, чья страсть к мотофристайлу началась благодаря деду – профессиональному гонщику и чемпиону СССР.