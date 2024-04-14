С северного фланга Авдеевского направления в ДНР приходят ряд позитивных новостей. Как передает «Фронтовая птичка», в воскресенье, 14 апреля, российские штурмовые группы серьезно продвинулись в дачном поселке «Заря» по направлению к населенному пункту Очеретино.

Также стало известно, что сопротивление ВСУ было сломлено в Новобахмутовке. Российские военные вошли в населенный пункт.

«После ряда успехов в дачном поселке штурмовые группы начали продвигаться к западу от дачного поселка и зашли в н.п. Новобахмутовка, завязав там ближний бой на юго-восточной окраине», — приводится в публикации.

Накануне мы сообщали, что в небо были подняты сразу девять российских стратегических бомбардировщиков Ту-95. После чего на практически всей территорией Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.