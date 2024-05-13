ФСБ задержала подозреваемого в шпионаже на разведку Украины жителя Приморья

В Приморском крае силовиками спецслужб задержан местный житель, который подозревается в сотрудничестве с украинской военной разведкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ России.

По данным силового ведомства, задержанный молодой человек по собственной инициативе занимался сбором информации о секретных военных объектах в Приморском крае, с последующей передачей для передачи ГУР Минобороны Украины.

«Сотрудниками УФСБ по Приморскому краю прекращена деятельность человека, обвиняемого в государственной измене через шпионаж в пользу украинской разведки и связанной с ней националистической организации, которая в России признана террористической», — сообщил представитель ФСБ.

В ходе допроса задержанный раскаялся в содеянном, признавшись, что прекрасно осознавал, что полученные им сведения могут быть использованы против безопасности его родины.

«Я раскаиваюсь, реально раскаиваюсь. Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию. Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно... Просто мне стыдно. Простите меня», — заявил мужчина.

В настоящее время задержанных находится под стражей. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения на время следствия.