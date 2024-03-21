Фундаментные работы на месте новой школы продолжают осуществлять в ЖК «Резиденции Сколково»

Новую общеобразовательную школу, рассчитанную на 750 учеников, возводят на территории жилого комплекса бизнес-класса «Резиденции Сколково» в одинцовском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.

Напоминаем, что строительно-монтажные работы на территории будущей школы начались в декабре прошлого года. Уже сейчас на строительной площадке полностью выполнены земляные работы, и ведется устройство фундамента.

При этом девелопер проекта — инвестиционная группа АБСОЛЮТ планирует завершить строительство школы планируется в 2026 году.