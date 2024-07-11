Футуролог Кононов перечислил причины веры людей в магию до сих пор

Даже в XXI веке многие люди продолжают верить в магию и оккультизм. По словам футуролога Александра Кононова, феномен магического мышления является одним из самых ярких и мало изученных в психологии. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что любой взрослый человек сталкивался с проявлениями данного феномена в своем детстве, когда верил в Деда Мороза, Бабу Ягу и других магических персонажей. По ходу взросления у многих людей элементы магического мышления сохраняются, человек продолжает верить, что, совершая некоторые ритуалы, он сможет изменить реальный мир, оказать влияние на события своей жизни и защититься от опасностей, внешнего мира.

По мнению эксперта, суть магического мышления заключается в поиске защиты и психологической поддержки, но не в самом себе, а во внешних инструментах: оккультных практиках, различных ритуалах и обрядах, астрологии, магии, колдовстве.

Он уточнил, что обратившийся к гадалке человек получает временное успокоение и поддержку, тем не менее не решает проблему своего страха и сомнений.