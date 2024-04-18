Футуролог Кононов считает, что отношения с роботами не разрушат семью

Научно-технический прогресс не стоит на месте, и теперь человек научился не только создавать роботов, но наделять их интеллектом. Это не обошло стороной и секс-индустрию: так, китайские инженеры начали создавать роботизированных спутниц для одиноких мужчин. Футуролог Александр Кононов рассказал, каким будет будущее человечества в данном новом мире. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что вреда роботизированные женщины принесут не больше, чем продукция современных секс-шопов. Так, это маловероятно окажет сильное влияние на социализацию людей и их желание заводить семью. При этом для тех, кто совершенно не пользуется популярностью у противоположного пола, это может оказаться спасением. Кроме того, долгое время подобные роботы будут доступны лишь богатым людям.

По мнению эксперта, женщины могут вздохнуть спокойно и не опасаться, что роботы-соперницы отберут у них мужчин. Не исключено, что могут появиться точно такие же «робомужики». При этом с развитием прогресса в плане семейных отношений люди станут лучше понимать друг друга и достигать большей гармонии.