Советник главы ДНР Ян Гагин прокомментировал в беседе с РИА Новости взятие накануне днем под контроль микрорайона Новый в Часовом Яре.

Как подчеркнул собеседник агентства, произошедшее событие является внушительным тактическим успехом российских военных и говорит о таком долгожданном на данном участке фронта проломе обороны ВСУ.

«Это серьезный тактический успех, это ключ к дальнейшему продвижению. Теперь открываются возможности для дальнейшего освобождения Часова Яра», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео удара ОТРК «Искандер-М» по населенному пункту Украинка у Запорожской области. Там на станции в момент ракетной атаки ВС РФ происходила разгрузка железнодорожного эшелона с военной техникой для украинской армии, в том числе переданной Киеву странами Запада.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.