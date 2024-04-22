Ганчев назвал уничтоженную ВС РФ телевышку в Харькове «средством зомбирования» мирных жителей

Ликвидированная в понедельник, 22 апреля, метким ракетным ударом российских военных телевышка в Харькове являлась, по сути, одним из главных «средств зомбирования» людей киевским режимом, поделился мнением с ТАСС глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Ранее украинские паблики выложили в соцсетях фото и видео взрыва. На них видно, что телебашню фактически переломило пополам. Удар по телевышке был нанесен, так как на ней была установлена антенна связи украинской ПВО.

В беседе с агентством Ганчев сообщил, что на уничтоженной телевышке действительно находилось координационное устройство систем вражеской противовоздушной обороны.

«Одно из главных средств зомбирования людей в Харькове уничтожено. По предварительной информации, на этой вышке было установлено координационное устройство для ПВО. Четкая и слаженная работа профессионалов в действии», — сказал он.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.