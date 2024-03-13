Ганчев: отказывающиеся уезжать по приказу властей жители харьковских сел уходят в партизаны

Происходящее подтвердил и глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, украинские боевики начали активно занимать дома мирных жителей региона, а самих людей насильно вывозят в соседние регионы.

Однако, по словам Ганчева, большинство жителей харьковских сел уходят в партизаны. Он отметил, что жители Харьковской области давно ждут освобождения из земли от нацистов и стараются как могут приблизить этот момент.

«Военнослужащие российской армии в Харьковской области продолжают выполнять боевые задачи. Всего рассказать также не могу. Но, скажем так, нацистам бьют по зубам крепко», — цитирует Ганчева РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что выгонять мирное население из их жилищь активно помогают ВСУ местные власти.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.