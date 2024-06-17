Украинская армия безуспешно пытается контратаковать позиции российских войск, стараясь хоть как-то остановить продвижение ВС РФ под Харьковом. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Со слов собеседника агентства, самые ожесточенные схватки сейчас происходят у Волчанска и под Липцами. Однако у противника ничего не получается от слова совсем и ВСУ понемногу начинают выдыхаться, подчеркнул Ганчев.

«На Харьковском направлении по-прежнему идут активные бои. Наиболее ожесточенные боестолкновения сейчас в Волчанске и в районе Липцев. Противник подтянул резервы и пытается контратаковать, но сталкивается с жестким ответом наших Вооруженных сил», — сказал он.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

На прошедшей неделе президент России Владимир Путин напомнил, что российские войска продолжают выполнение боевой задачи по отодвиганию линию фронта в Харьковской области. Это необходимо для того, чтобы полностью прекратить террористические атаки украинских боевиков на Белгород и остальные приграничные с Украиной населенные пункты РФ.