Генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой» поставил под ироничное сомнение заявление украинской телеведущей Светланы Орловской о возможности захвата Крыма, благодаря начавшимся поставкам западного вооружения.

Во время интервью с украинским военачальником журналист заявила, что американское оружие позволит ВСУ уже летом нынешнего года «отвоевать Крым или разрушить Керченский мост».

В ответ Кривонос напомнил, что Россия наладила в зоне СВО многоуровневую и довольно сложную цепочку поставок, которую оборвать не удастся даже с помощью внушительного западного оружия.

«Мы не сможем уничтожить их логистику», — сказал Кривонос, после чего откровенно рассмеялся над словами телеведущей.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.