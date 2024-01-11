Генерал ВСУ Кривонос рассказал о 500 российских ракетах, что упадут на головы украинцев

Те ракетные обстрелы ВС РФ по украинской территории, что производились до последнего времени, практически ничто с тем, что скоро может случиться, сообщил экс-замкомандующего Сил специальных операций ВСУ, отставной генерал-майор Сергей Кривонос.

В интервью YouTube-каналу Newsroom украинский военачальник пояснил, что впереди Украину ожидают максимально мощные ракетные удары России. Как уточнил Кривонос, ВС РФ способны при необходимости запустить в едином залпе «от 400 до 500 ракет».

«Одновременно они (россияне. — прим. ред.) могут и значительно больше ракет выпустить, вопрос, что, наверное, не пришло еще время для такого массового залпа», — рассказал генерал.

Тем же официальным лицам Украины, кто последние несколько дет дезинформировал украинскую общественность, что у Москвы якобы заканчиваются/закончились ракеты, Кривонос посоветовать учить матчасть.

«Они (Россия. — прим. ред.) достаточно быстро пополняют свои запасы (ракет. — прим. ред.). Оборонная промышленность у России работает, в отличие от нашей», — развел руками генерал-майор.

Напомним, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.

После произошедшего Армия России в разы увеличила ракетные обстрелы украинской территории.