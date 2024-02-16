Генераторы, бензопилы и открытки: в зону СВО передан гуманитарный груз от округа Мытищи

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с председателем окружного Совета депутатов Андреем Гореликовым и руководителем фракции «Единая Россия» в Совете депутатов г.о. Мытищи Юрием Гончаруком провела встречу с участниками специальной военной операции.

Военные СВО прибыли в краткосрочную командировку, чтобы забрать собранную округом гуманитарную помощь. Подобную гуманитарную акцию проводят не впервые, поэтому неравнодушные жители и сторонники партии «Единая Россия» не понаслышке знают потребности бойцов.

В очередной партии гуманитарного груза собрано то, что сделает жизнь участников спецоперации более комфортной: генераторы, печки-буржуйки и бензопилы. Для поднятия настроения переданы сладкие подарки. Участницы губернаторской программы «Активное долголетие» подготовили для военных СВО теплые вещи. Юные мытищинцы не забыли о приближающемся празднике Дня защитника Отечества и создали праздничные открытки.

Уже в ближайшие выходные ребята с позывными «Арчи» и «Эстрада» вернутся на свои точки дислокации и передадут товарищам собранные вещи.

«Я обязательно раздаю своим бойцам детские письма, они все их читают и оставляют себе, – рассказал «Арчи». – Мне однажды достался рисунок с обведенной детской ручкой и надписью: «Ребята, живите!». До сих пор храню его. Это отличная поддержка».

Новые аптечки и специальные брошюры по оказанию первой помощи соотечественникам передал Юрий Гончарук.

«Буквально сегодня мы вернулись, благополучно передав гуманитарную помощь в зону проведения СВО, – рассказал он, – а порядка 2,5 тонн новой партии гуманитарки уже готова к отправке. Отработали ее по заявке, дополнительно наполнив сладостями и детскими поздравлениями с 23 февраля. Все уедет точно по адресу, ведь это праздник настоящих мужчин».

Депутаты с вниманием выслушали, в каких условиях находятся соотечественники в зоне СВО, уточнили, что им необходимо передать в первую очередь для выполнения боевых задач в рамках следующего гуманитарного набора.

«Порой бывает тяжело, но настрой у всех боевой. Такая у нас работа. Причем многие возвращаются после ранения. Это неважно, кто кем был на гражданке, главное, чтобы мы там были единым целым», – рассказали бойцы.

Юлия Купецкая передала военным СВО пожелания здоровья, терпения и сопутствующей удачи.