Украинская военнослужащие под натиском российских войск утратили позиции восточнее населенного пункта Евгеньевка на Покровском направлении, приводится в сообщении Генерального штаба ВСУ, опубликованном в официальном аккаунте в соцсетях.

Согласно последней сводке, ВСУ принимают меры «по восстановлению утраченного положения» на покровском направлении, но при прогрессе продвижения Армии России это пока задача сверхсложная.

«Вооружённые силы России имеют частичный успех восточнее Евгеньевки… ВСУ принимают активные меры по восстановлению утраченного положения», — говорится в публикации.

В украинском Генштабе добавили, что, помимо покровского, купянское, краматорское и харьковское направления остаются наиболее сложными направлениями для ВСУ.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.