Геопорталу Подмосковья исполнилось пять лет, сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области. Сайт начал работать в мае 2019 года.

За все время работы портала им воспользовались около 18 миллионов раз, в том числе более семи миллионов раз пользователи обратились к сервису «Градпроработка». Всего на сайте доступно 12 сервисов, а также множество слоев и карт.

«Благодаря таким сервисам, жителям и инвесторам не нужно писать письма и тратить время на очные обращения в государственные и муниципальные органы власти для того, чтобы проанализировать градостроительную ситуацию на территории», - отметил глава ведомства Владислав Гордиенко.

Вторым по популярности является сервис «Кадастровому инженеру». На третьем месте — «Стройка рядом с домом», на четвертом — «Адресное пространство», а на пятом — «Электронный перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий».