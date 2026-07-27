Герань, от которой раскалывается голова: аллерголог объяснил, как безобидный цветок запускает мигрень и закладывает нос

По словам специалиста, большинство комнатных цветов считаются гипоаллергенными и не выделяют пыльцу в воздух, однако резкий аромат может стать источником головных болей. Так, популярная герань нередко выступает провокатором мигрени и заложенности носа без чихания. Болибок пояснил, что вазомоторный ринит формально относится к аллергическим заболеваниям, но, в отличие от истинной аллергии, минует иммунную систему и воздействует напрямую на нервные окончания в слизистой. Люди, реагирующие на запахи, как правило, четко связывают появление симптомов с конкретным ароматом.

Если цветок вызывает недомогание, врачи советуют убрать его из помещения. Определить причину просто: в комнате без растения человек чувствует себя хорошо, а в квартире с ним сталкивается с проблемами. Кроме того, угрозу может представлять неправильный уход за цветами, приводящий к появлению почвенной плесени. Ее споры служат классическим источником плесневой аллергии и способны вызывать приступы астмы, если реакция приобретает угрожающий характер.