«Герани» нашли в порту Одессы что-то горючее: после прилета в городе видно сильное зарево — СМИ
Фото: [соцсети]
О происходящем сообщают подписчики украинского издания «Украина.ру» из Одессы.
По словам местных жителей, поздним вечером небо над Одессой буквально наводнили беспилотники «Герань-2».
Также ряд российских пабликов сообщают, что Армия России нанесла ракетный удар по вражеским целям в Харьковской области.
Минобороны РФ происходящее пока никак не комментировало.
Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.