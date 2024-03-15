«Герани» в цвету: ВС РФ бомбят Конотоп под Сумами и Киевскую область

Российские войска продолжают планомерное уничтожение вражеской военной инфраструктуры. Украинские паблики в соцсетях сообщают о сильных взрывах в городе Конотоп в Сумской области.

По данным украинского Минцифры, воздушная тревога объявлена в Киеве. Взрывы гремят в пригороде столицы Украины Вышгороде.

«"Герани" летят в направлении Киевской области. Взрывы в Вышгороде (Киевская область)», — приводится в публикациях.

О характере взрывов, а также о пострадавших и поражениях инфраструктуры ВСУ информации не приводится.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.