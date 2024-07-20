«Герани» заглянули на огонек: в Киеве прогремела серия мощных взрывов

В Киеве в районе 1 часа ночь субботы, 20 июля, раздалось несколько взрывов, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что в столице Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы в Киеве подтвердил ьв соцсетях и мэр Виталий Кличко. По его словам, причиной взрывов является работа сил ПВО, что пытаются сбить российские боевые дроны «Герань-2», что на украине называют «Шахедами».

«В Киеве взрывы. Работает ПВО. В городе воздушная тревога», — написал Кличко.

Других подробностей происходящего в Киеве пока не приводится.