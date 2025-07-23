«Герои Сталинграда» оживают в Красногорске: интерактивная программа в филиале Музея Победы

Мероприятие позволило гостям окунуться в атмосферу тех трагических дней и узнать больше о людях, чьи подвиги навсегда вошли в историю.

Эксперты музея подчеркнули, что Сталинградская битва стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. Именно в этом сражении Советский Союз смог не просто остановить продвижение немецких войск, но и перехватить стратегическую инициативу, удерживая ее до окончательного разгрома гитлеровской Германии весной 1945 года.

В рамках программы участникам была представлена подробная информация о ходе Сталинградской битвы, о сложных тактических приемах, которые использовали солдаты, в том числе о легендарных противотанковых огненных ловушках и так называемых «бутылочных горлышках», которые создавали напряженные и драматичные ситуации на поле боя. Посетители смогли поближе познакомиться с оружием того времени — подержать в руках винтовку Мосина и даже примерить настоящие маскировочные зимние костюмы, чтобы почувствовать себя участником тех событий. Мероприятие в Красногорске стало настоящим путешествием во времени, позволившим почтить память героев и лучше понять масштаб и значение Сталинградской битвы.