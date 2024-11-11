Героя из Долгопрудного наградили медалью «За отвагу» за взятие Константиновки

Военнослужащий РФ из Долгопрудного был награжден медалью «За отвагу» за мужество, проявленное во время освобождения г. Константиновка в ДНР.

Об освобождении населенного пункта стало известно из сообщения Минобороны РФ 30 августа. Через несколько дней в СМИ появилось видео поднятия флага РФ. Государственный символ водружал на административное здание житель Долгопрудного Виктор П.

На кадрах военной хроники зафиксировано, как двое военнослужащих бежали по улице с триколором в руках. Затем на крышу разрушенной администрации забрался земляк жителей Долгопрудного и установил флаг России. Ситуация в городе оставалась напряженной. Всю дорогу бойцов прикрывал беспилотник.

«Приветствую всех! Спасибо за вашу поддержку! Все вместе мы установим еще ни одно знамя России на освобожденных городах. Работаем до Победы!» — Виктор П. обратился к землякам.

Администрация городского округа Долгопрудный поздравляет Виктора с наградой. Жители муниципалитета ждут возращения домой всех соотечественников, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Личный состав 57-го мотострелкового полка группировки проявил мужество и героизм, за что был награжден государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Кампания по набору военнослужащих по контракту в возрасте от 18 до 60 лет продолжается. В Долгопрудном заместитель главы округа Александр Погребной ведет прием, в ходе которого отвечает на все вопросы добровольцев. Обращаться необходимо в администрацию Долгопрудного (пл. Собина, 3, каб. 306) в любой день недели с 08.00 до 19.00.

В Долгопрудном гарантируют полное сопровождение кандидата до заключения контракта, быстрое оформление необходимых документов и прохождение медицинской комиссии, бесплатный трансфер. Семье военнослужащих оказывают всестороннюю поддержку. Уточнить любую информацию можно в телефонном режиме: 8-925-223-35-40 (Александр), 8-903-163-11-06 (Максим), 8-495-408-26-36 (военно-учетный стол г. о. Долгопрудный). Телефон «горячей линии»: 8(495)990-77-77, https://clck.ru/34LLsh.