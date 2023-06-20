Гибель спортсмена в Волгоградской области потрясла региональную федерацию кикбоксинга

18 июня город Волжский потрясла трагедия. На реке Ахтубе утонул Вячеслав Дрынкин, мастер спорта по кикбоксингу. Эту информацию подтвердили в федерации кикбоксинга Волгоградской области, сообщает novostivolgograda.ru .

Свои соболезнования родным и близким спортсмена выразила региональная федерация в своих соцсетях.

Известно, что 17-летний Вячеслав Дрынкин был спортсменом, подающим большие надежды. Он тренировался в волгоградской школе олимпийского резерва. В прошлом месяце юноша выиграл Первенство страны (лоу-кик).

Однако в конце мая Дрынкин отказался от участия в соревнованиях на Кубок Сталинграда. Молодой человек объяснил такую ситуацию тем, что ему необходимо время на восстановление.

Местные жители также передают в соцсетях свои соболезнования родственникам спортсмена. Люди говорят о Вячеславе только теплые слова. Волгоградцы находятся в шоке от случившегося.