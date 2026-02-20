Гимн, минута молчания и цветы: в Сычево вспомнили воинов 1941 года и поддержали бойцов СВО

Неравнодушные жители пришли к братской могиле советских воинов, чтобы отдать дань памяти павшим. Во время мероприятия они также выразили уважение к соотечественникам, которые сегодня защищают Родину.

Торжественная церемония стартовала с исполнения государственного гимна России. Участники встречи подчеркнули особую значимость Дня защитника Отечества — праздника, который связывает поколения и напоминает о доблести предков. Минутой молчания собравшиеся почтили память павших героев.

С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель главы Волоколамского округа Елена Филатова. Она подчеркнула, что подвиг защитников Отечества остается вечным символом мужества и преданности долгу. В преддверии праздника жители собрались, чтобы почтить память тех, кто погиб на волоколамской земле в суровые дни 1941 года, отстаивая каждый ее участок в оборонительных боях.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто своим мужеством и героизмом доказал верность Родине и до самого последнего мгновения бился за мир для нее. Настоящие защитники страны, ценой своей жизни они отстояли свободу для будущих поколений, для нас с вами», — сказала Елена Филатова.

Торжественная церемония завершилась минутой памяти — собравшиеся почтили павших и возложили цветы к братскому захоронению.