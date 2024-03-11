Гимназисты из подмосковного Егорьевска встретились с военнослужащим СВО

Учащиеся Георгиевской гимназии из Егорьевска встретились с военнослужащим СВО Денисом, который прибыл в отпуск по ранению.

Отмечается, что ребятам было интересно, как устроен быт бойцов в зоне проведения специальной военной операции, что их поддерживает вдали от дома, а также приходят ли военнослужащим посылки, которые ребята отправляют.

«Всех больше помогают окопные встречи. Самые эффективные те, у которых сердцевина закручена в спираль. На них и еду готовим, и можно безопасно буржуйку разогреть, чтобы погреться. Спасибо за ваши открытки и письма, мы их развешиваем, где это возможно и любуемся. Это очень поддерживает всегда», — поделился Денис.

В завершении встречи гимназисты подарили гостю рисунки, теплые носки и кофе. После сделали совместное фото.