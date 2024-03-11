Гимназисты из подмосковного Егорьевска встретились с военнослужащим СВО
Фото: [Юлия Андросова]
Учащиеся Георгиевской гимназии из Егорьевска встретились с военнослужащим СВО Денисом, который прибыл в отпуск по ранению.
Отмечается, что ребятам было интересно, как устроен быт бойцов в зоне проведения специальной военной операции, что их поддерживает вдали от дома, а также приходят ли военнослужащим посылки, которые ребята отправляют.
«Всех больше помогают окопные встречи. Самые эффективные те, у которых сердцевина закручена в спираль. На них и еду готовим, и можно безопасно буржуйку разогреть, чтобы погреться. Спасибо за ваши открытки и письма, мы их развешиваем, где это возможно и любуемся. Это очень поддерживает всегда», — поделился Денис.
В завершении встречи гимназисты подарили гостю рисунки, теплые носки и кофе. После сделали совместное фото.
«Такие встречи нужны, ведь ты видишь вживую героев, которые защищают нас там, и получаешь информацию из первых уст. Нам рассказали то, что не показывают в новостях. Было интересно узнать, что окопные свечи лучше дров. И они более безопасны для наших бойцов. Значит, мы их делаем и отправляем не зря», — рассказал ученик 5 класса Артем Запорощенко.