Гимназисты из подмосковного Красногорска проверили финансовые знания на областном квесте

Учащиеся красногорских учебных заведений приняли активное участие в квесте, организаторами которого стали подмосковное Министерство экономики и финансов совместно с Главным управлением Банка России по Центральному Федеральному округу.

Школьникам были предложены вопросы и задачи по финансовой тематике. По ходу квеста они лучше узнали и поняли, как работают кредиты, специфику налогов, как зарабатывать деньги и грамотно тратить. Особый раздел был посвящен распознаванию деятельности финансовых пирами и уловкам мошенников в интернете. Участники квеста решили много задач на разных станциях, получая исчерпывающие консультации от специалистов.

За правильные ответы начислялись баллы. В конце мероприятия призеры были отмечены полезными призами.