Гладков: при обстреле Белгородской области погибла мирная жительница

Вражеские войска в воскресенье днем, 31 марта, вновь обстреляли приграничную с украиной территорию Белгородской области, сообщил в своем аккаунте в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в результате украинского обстрела в селе Дунайка погибла местная жительница. Женщина скончалась еще до приезда медиков от полученных ранений.

«Под обстрелом ВСУ находится село Дунайка Грайворонского городского округа. К большому горю, погибла мирная жительница - женщина в момент обстрела находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей жительницы», — написал глава Белгородской области.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы региона.