Гладков сообщил о вывозе 690 детей из обстреливаемых ВСУ районов Белгородской области

Как написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем аккаунте в соцсетях, 690 детей наступившим днем, 24 марта, будут вывезены в Астрахань и Самару.

По словам Гладкова, приглашения ему по перевозке детей из обстреливаемых ВСУ белгородских районов поступили от глав Астраханской и Самарской областей Игоря Бабушкина и Дмитрия Азарова.

«150 ребят примет Астраханская область, 540 – Самарская. Мы договариваемся с губернаторами, чтобы наших детей приняли на 3 недели. Если обстановка не изменится в лучшую сторону, то будем предлагать родителям и просить руководителей регионов, приютивших наших детей, оставить их до конца учебного года», — написал Гладков.

Гладков добавил, что помощь по временному размещению детей была предложена врио главы Вологодской области Георгием Филимоновым. С его слов, формирование поездов для перемещения школьников осуществляется ежедневно.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.