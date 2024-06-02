ВСУ вновь обстреляли приграничную с Украиной территорию соседней Белгородской области РФ. Как сообщил в соцсетях губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате детонации вражеского боеприпаса заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко.

Кроме того, легкие осколочные ранения получили двое руководителей сельских поселений. Сейчас всем пострадавшим, а среди них еще шесть мирных жителей, оказывается необходимая медпомощь

«В результате обстрела города Шебекино пострадали 6 мирных жителей, из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко», — написал Гладков.

По словам губернатора, семье погибшего замглавы района будет оказана вся необходимая, в том числе материальная, помощь.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.