Гладков: в Белгородской области ВСУ сбросили бомбу на грузовик, погиб мирный житель
Фото: [Крымская газета]
Очередной атаке с помощью квадрокоптера украински х боевиков подвергся населенный пункт Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области, проинформировал в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, врагом были сброшены два взрывных устройства на мирно стоящий у обочины дороги грузовой автомобиль, в котором находились два человека.
«В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен бригадой скорой в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Транспортное средство сильно посечено», — сообщил Гладков.
Также стало известно, что в субботу, 11 мая, ВСУ обстреляли в городе Стаханов Луганской народной республики детский парк аттракционов. Как сообщил лава местной администрации Сергей Жевлаков. Обошлось без пострадавших.
Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.
Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.