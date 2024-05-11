По словам Гладкова, врагом были сброшены два взрывных устройства на мирно стоящий у обочины дороги грузовой автомобиль, в котором находились два человека.

«В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен бригадой скорой в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Транспортное средство сильно посечено», — сообщил Гладков.

Также стало известно, что в субботу, 11 мая, ВСУ обстреляли в городе Стаханов Луганской народной республики детский парк аттракционов. Как сообщил лава местной администрации Сергей Жевлаков. Обошлось без пострадавших.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.